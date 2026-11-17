По России за апрель—июнь крупные и средние предприятия приняли 2,28 млн работников и уволили 2,53 млн. Оба значения стали минимальными для второго квартала с 2020 года. Разница достигла 250 тыс. человек, или около 11% от числа принятых. При этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года увольнения сократились на 4%, а найм — на 3%. Ранее разрыв был шире: во втором квартале 2022 года он составлял 483,9 тыс. человек, в 2024-м — 382,8 тыс.