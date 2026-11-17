На Северном Кавказе штат компаний за квартал сократился на 17%
Во втором квартале 2026 года крупные и средние организации Северо-Кавказского федерального округа приняли на работу 54,9 тыс. человек, а уволили 64,2 тыс. Разница составила 9,3 тыс. работников: увольнения превысили найм на 17%. Исследование опубликовала FinExpertiza с опорой на данные Росстата.
В шести из семи регионов округа организаций покинуло больше работников, чем они приняли. Наиболее заметный разрыв FinExpertiza оценила в Карачаево-Черкесии — 26,4%: за квартал там уволились 3 632 человека, а наняли 2 873. В Северной Осетии показатель составил 25,9%: 4 768 уволенных против 3 787 принятых. Далее идут Дагестан — 24,2% (10 458 против 8 420), Ингушетия — 19,3% (2 190 против 1 836), Ставропольский край — 18,5% (30 710 против 25 913) и Кабардино-Балкария — 11,1% (4 551 против 4 098). В Чечне найм, напротив, немного опередил увольнения: 8 014 принятых против 7 966 выбывших, или на 0,6%.
По России за апрель—июнь крупные и средние предприятия приняли 2,28 млн работников и уволили 2,53 млн. Оба значения стали минимальными для второго квартала с 2020 года. Разница достигла 250 тыс. человек, или около 11% от числа принятых. При этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года увольнения сократились на 4%, а найм — на 3%. Ранее разрыв был шире: во втором квартале 2022 года он составлял 483,9 тыс. человек, в 2024-м — 382,8 тыс.
Показатели отражают движение работников в крупных и средних организациях, а не изменение числа занятых во всей экономике. Увольнение не всегда означает потерю работы: человек может перейти к другому работодателю. Поэтому разницу между принятыми и выбывшими нельзя напрямую считать ростом безработицы. Росстат отдельно публикует квартальные данные по приему и увольнению; его таблица за второй квартал показывает также причины выбытия и вакансии в организациях.
По данным FinExpertiza, 78,2% уволившихся в России формально ушли по собственному желанию, 7,1% — по соглашению сторон, 1,6% — из-за сокращения штата. Еще 13,1% выбыли по другим причинам: среди них инициатива работодателя, окончание срочного договора, перевод в другое юридическое лицо и призыв на военную службу.
Федеральная картина неоднородна и по отраслям. По данным исследования, в образовании, обрабатывающей промышленности, энергетике, торговле и здравоохранении увольнения превышали прием; в строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и общепите найм был активнее. ВНИИ труда объяснил снижение кадрового движения эффектом высокой базы: компании осторожнее расширяют штат, а сотрудники реже решаются менять место работы.