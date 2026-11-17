Открытие пункта обмена валюты стало частью работы «Роза Хутор» по развитию инфраструктуры для комфортного отдыха зарубежных гостей. Курорт совершенствует сервисы учитывая языковые и культурные особенности иностранных туристов. Сайт «Роза Хутор» доступен на английском и арабском языках, а новости и актуальная информация — на английском, арабском и китайском. В ключевых зонах «Роза Хутор» работает система нейросетевого перевода, которая поддерживает 10 языков. Она помогает иностранным гостям общаться с сотрудниками курорта без языковых барьеров. Карта курорта переведена на английский и арабский языки и содержит информацию о ресторанах с блюдами, соответствующими запросам гостей из стран Персидского залива. Muslim Friendly-инфраструктура создана в отелe Rosa Springs, а также в общественных пространствах.