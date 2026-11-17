На «Роза Хутор» открылся самый высокогорный пункт обмена валют в России
Он находится в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря, в здании «Мзымта Двор» — рядом с канатными дорогами и отелями курорта. Это избавляет гостей от долгого поиска отделений банка и делает денежные расчеты быстрыми и удобными.
Пункт обмена валюты работает ежедневно с 09:00 до 21:00. В нем можно обменять на российские рубли доллары США, евро, арабские дирхамы, китайские юани, турецкие лиры и армянские драмы. Выгодный курс обеспечивает ООО «Цифра банк». Для совершения операций необходим паспорт.
В здании «Мзымта Двор» также установлен банкомат ПАО «Сбербанка», к обмену принимаются в доллары США, евро и юани. Банкомат доступен с 09:00 до 00:00.
Открытие пункта обмена валюты стало частью работы «Роза Хутор» по развитию инфраструктуры для комфортного отдыха зарубежных гостей. Курорт совершенствует сервисы учитывая языковые и культурные особенности иностранных туристов. Сайт «Роза Хутор» доступен на английском и арабском языках, а новости и актуальная информация — на английском, арабском и китайском. В ключевых зонах «Роза Хутор» работает система нейросетевого перевода, которая поддерживает 10 языков. Она помогает иностранным гостям общаться с сотрудниками курорта без языковых барьеров. Карта курорта переведена на английский и арабский языки и содержит информацию о ресторанах с блюдами, соответствующими запросам гостей из стран Персидского залива. Muslim Friendly-инфраструктура создана в отелe Rosa Springs, а также в общественных пространствах.
По итогам 2025 года количество иностранных гостей на «Роза Хутор» увеличилось на 60% — до более чем 14,3 тысячи человек против 9,2 тысячи в 2024 году. В летнем сезоне «Роза Хутор» посетили более 5000 зарубежных гостей из 65 стран мира. Подтверждая лидерство по въездному турпотоку и развитию инфраструктуры для зарубежных гостей среди других туристских объектов страны, «Роза Хутор» стал обладателем всероссийской премии «Экспортёр года. Сделано в России» в номинации «Индустрия туризма».
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+