В Новороссийске компанию оштрафовали за взятку сотрудникам морского регистра
Коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. за передачу взятки должностным лицам Новороссийского филиала «Российского морского регистра судоходства». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Проверка установила, что генеральный директор компании передал деньги сотрудникам филиала за проведение возобновляющего освидетельствования системы управления безопасностью и дальнейшее взаимодействие с органом контроля.
Действия организации квалифицированы по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).