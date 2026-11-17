В Черноземье 19 ноября ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода, до +9°C
В четверг, 19 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +5°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +7°C, днем поднимется до +9°C, вечером составит +8°C, а ночью опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +7°C, днем воздух прогреется до +8°C, вечером снова ожидается +7°C, а ночью температура составит +6°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +6°C, днем будет до +8°C, вечером — +7°C, а ночью температура вновь составит +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем поднимется до +7°C, вечером будет +6°C, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +5°C, днем — +7°C, вечером столбик термометра покажет до +6°C, а ночью температура снова составит +5°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +8°C, днем и вечером температура сохранится на том же уровне, а ночью столбик термометра покажет до +6°C. Ветер до 5 м/с.