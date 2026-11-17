Управление строительства и дорожного хозяйства Орла возглавил Алексей Беленьков
Со вторника, 17 ноября, к исполнению обязанностей начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла приступил Алексей Беленьков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С 2024 года господин Беленьков работал в горадминистрации главным специалистом, а затем консультантом отдела правотворчества правового управления. На этих должностях он занимался вопросами правового обеспечения муниципальной деятельности.
Алексей Беленьков родился в Орле в 1988 году. Окончил Воронежский экономико-правовой институт по направлению «Юриспруденция». По информации администрации Орла, «его профессиональный путь связан с работой в государственных и муниципальных структурах». Господин Беленьков имеет опыт работы в судебной системе, военных учреждениях, а также в администрации губернатора и правительства Орловской области, где занимал должности, связанные с организационным и административным сопровождением деятельности органов власти.
В мэрии подчеркнули, что назначение «предполагает работу по важнейшим направлениям городского хозяйства».
Ранее пост начальника управления занимал Никита Митряев. Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Митряев назначен заместителем мэра Орла — начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Он также приступил к обязанностям с сегодняшнего дня.