Алексей Беленьков родился в Орле в 1988 году. Окончил Воронежский экономико-правовой институт по направлению «Юриспруденция». По информации администрации Орла, «его профессиональный путь связан с работой в государственных и муниципальных структурах». Господин Беленьков имеет опыт работы в судебной системе, военных учреждениях, а также в администрации губернатора и правительства Орловской области, где занимал должности, связанные с организационным и административным сопровождением деятельности органов власти.