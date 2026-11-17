Главные новости за 17 ноября. Сочи
Центральный районный суд Сочи взыскал более 55,3 млн руб. с ответчика за самовольное строительство жилого комплекса «Лобода» в переулке Донском — восьми-девятиэтажного здания на 57 квартир, не соответствующего первоначальному разрешению на строительство. Суд установил, что самострой увеличил нагрузку на социальную инфраструктуру города, и взыскал сумму в пользу городского округа в счет возмещения ущерба.
В Сочи выставили на торги участок площадью 5 тыс. кв. м в селе Казачий Брод Адлерского района, принадлежащий бизнесмену-банкроту и экс-депутату Сергею Эксузяну, с начальной ценой 88,76 млн руб.; заявки принимают до 5 января 2027 года. Продажа идет в рамках дела о банкротстве, при этом должник препятствует осмотру имущества, а торги проходят на фоне вступившего в силу решения об обращении активов Эксузяна стоимостью около 635 млн руб. в доход государства.
Краснодарский краевой суд оштрафовал на 200 тыс. руб. бывшего сотрудника МВД из Курской области, который в июле 2025 года попытался выехать в Абхазию, несмотря на действовавший до марта 2027 года запрет на выезд из-за доступа к государственной тайне. Подсудимый признал вину, заявив, что знал об ограничении, но не предполагал таких последствий; приговор пока не вступил в законную силу.
Мониторинговая группа в Сочи выявляет и пресекает незаконные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф, в ливневые сети и водные объекты; при обследовании Лазаревского и Центрального районов специалисты обнаружили незаконные врезки канализации и сети водоотведения и приняли меры по тампонированию проблемных зон. Собственникам объектов выдали уведомления об ограничении подачи водоснабжения в случае неисполнения требований по устранению нарушений.
Арбитражный суд Краснодарского края отказал министерству имущественных отношений Ставрополья в истребовании у ООО «Барселона» 12 нежилых зданий в Центральном районе Сочи и одновременно удовлетворил встречный иск компании, признав недействительным отказ ведомства от договора аренды. Суд указал, что соглашение не содержит конкретного перечня ремонтных работ и сроков их выполнения, а ведомство продолжало принимать арендную плату с 2024 года по январь 2026-го, подтверждая действие договора.