Суд рассмотрит дело о ложном сообщении о теракте на вокзале Краснодара
В Краснодарском крае суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летней жительницы Крыма по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ст. 207 УК РФ) на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По версии обвинения, в июне 2026 года женщина позвонила с мобильного телефона в единую диспетчерскую службу экстренного реагирования и сообщила о якобы планируемом теракте на вокзале Краснодар-1.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.