В Краснодарском крае суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летней жительницы Крыма по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ст. 207 УК РФ) на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.