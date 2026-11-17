В начале 2026 года министерство заявило об отказе от договора, сославшись на нарушения правил эксплуатации объектов, отсутствие ремонта и неиспользование части помещений. Однако суд указал, что соглашение не содержит конкретного перечня ремонтных работ и сроков их выполнения. Кроме того, ведомство продолжало принимать арендную плату с 2024 года по январь 2026-го, тем самым подтверждая действие договора.