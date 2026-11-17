Суд не вернул Ставрополью нежилые здания в Центральном районе Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края отказал министерству имущественных отношений Ставрополья в иске об истребовании у ООО «Барселона» 12 нежилых зданий в Центральном районе Сочи. Одновременно суд удовлетворил встречные требования компании и признал недействительным отказ ведомства от договора аренды, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в конце 2019 года стороны заключили договор аренды сроком на 15 лет. В него вошли 12 объектов на улице Волжской общей площадью почти 24 тыс. кв. м. Среди них — спальный, лечебный и общественный корпуса, столовая, мастерские и котельная. Все здания находятся в собственности Ставропольского края.
В начале 2026 года министерство заявило об отказе от договора, сославшись на нарушения правил эксплуатации объектов, отсутствие ремонта и неиспользование части помещений. Однако суд указал, что соглашение не содержит конкретного перечня ремонтных работ и сроков их выполнения. Кроме того, ведомство продолжало принимать арендную плату с 2024 года по январь 2026-го, тем самым подтверждая действие договора.
Это не первая попытка прекратить арендные отношения с компанией. В 2021 году министерство обращалось в суд с аналогичными требованиями, однако в декабре 2022 года арбитраж признал отказ от аренды недействительным. В марте 2023-го апелляция оставила это решение в силе.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает перспективы нового обжалования невысокими: ведомство не доказало, что состояние зданий ухудшилось по вине арендатора. При этом министерство может ссылаться на предусмотренное договором право внесудебного отказа при неоднократных нарушениях правил эксплуатации.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает решение обоснованным. По его мнению, ведомству необходимо доказать длящийся характер нарушений и объяснить, почему прием арендной платы не означал отказа от претензий.