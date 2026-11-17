По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в приморских и низменных районах Дагестана 17 и 18 ноября ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на открытых пространствах, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, держаться подальше от деревьев и линий электропередачи.