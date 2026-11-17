Виноградники края занимают 4,6 тыс. га, из них 3,7 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Значит, около 900 га пока не дают полноценного урожая. В этом году край закладывает еще 100 га молодых насаждений. На 2026 год общий объем федеральной и краевой поддержки виноградарства и виноделия предусмотрен в размере 107,5 млн рублей, из которых к тому времени хозяйствам распределили более 73 млн. В сообщении губернатора говорится о более чем 73 млн рублей поддержки.