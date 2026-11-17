На Ставрополье собрали 33,6 тысячи тонн винограда
На Ставрополье завершили уборку винограда: хозяйства собрали 33,6 тыс. тонн при средней урожайности 89 ц/га. Об итогах кампании сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его данным, виноград выращивают в 15 округах края. Крупнейший урожай собрали в Буденновском округе — 15,6 тыс. тонн; Левокумский округ дал 8,2 тыс. тонн, Петровский — 4,1 тыс. тонн.
Общий сбор оказался ниже предварительных ожиданий. В августе, когда уборка только начиналась, хозяйства рассчитывали получить около 35 тыс. тонн; работы планировали вести в 42 хозяйствах на площади 3,7 тыс. га. Тогда же власти сообщили о планах заложить осенью 110 га новых виноградников. Фактический сбор оказался примерно на 1,4 тыс. тонн, или на 4%, меньше прогноза. Причины расхождения в сообщении губернатора не уточняются. «Коммерсантъ» сообщал о старте уборки и ожиданиях хозяйств.
Виноградники края занимают 4,6 тыс. га, из них 3,7 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Значит, около 900 га пока не дают полноценного урожая. В этом году край закладывает еще 100 га молодых насаждений. На 2026 год общий объем федеральной и краевой поддержки виноградарства и виноделия предусмотрен в размере 107,5 млн рублей, из которых к тому времени хозяйствам распределили более 73 млн. В сообщении губернатора говорится о более чем 73 млн рублей поддержки.
Поддержка покрывает, в частности, расходы на посадочный материал, шпалеры, удобрения и уход за молодыми и плодоносящими лозами. Новые посадки должны расширить сырьевую базу виноделия и увеличить выпуск столового винограда, но эффект от них появится не сразу: молодым лозам предстоит пройти несколько сезонов до полноценного плодоношения. После завершения сбора хозяйства переходят к подготовке виноградников к зиме — от сохранности лоз зависит урожай следующего года.