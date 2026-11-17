Орловская область стала третьей в РФ по превышению числа увольнений над наймом
Орловская область заняла третье место среди регионов РФ по превышению числа уволенных сотрудников над принятыми на работу. Во втором квартале 2026 года разница между этими показателями составила 36,1%, или 2,8 тыс. человек. Такие данные приводит FinExpertiza со ссылкой на Росстат. Выше показатель был только в Брянской области — 42,9% (4,3 тыс. человек) и Архангельской — 36,5% (4,4 тыс.).
Среди других регионов Черноземья наибольшее превышение увольнений над наймом зафиксировано в Белгородской области — 27,7% (4,6 тыс. человек), в Курской области разрыв составил 26,5% (3,4 тыс.), в Липецкой — 25,5% (3,3 тыс.). В Тамбовской области разница равняется 18,4% (2,4 тыс.), в Воронежской — 15,2% (4,5 тыс.).
В целом по России за апрель — июнь число уволенных сотрудников превысило количество принятых на работу на 250 тыс. человек, или на 11%. В Центральном федеральном округе разница составила 74,9 тыс. человек (10,2%).
Данные основаны на отчетности Росстата. Она охватывает организации со средней численностью более 15 сотрудников, не относящиеся к малому бизнесу. Внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ не учитываются. Мобилизованные и добровольцы продолжают числиться в штате и не отражаются среди выбывших.
О том, почему в макрорегионе вырос спрос на рабочих из дальнего зарубежья — в публикации «Ъ-Черноземье».