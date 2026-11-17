Орловская область заняла третье место среди регионов РФ по превышению числа уволенных сотрудников над принятыми на работу. Во втором квартале 2026 года разница между этими показателями составила 36,1%, или 2,8 тыс. человек. Такие данные приводит FinExpertiza со ссылкой на Росстат. Выше показатель был только в Брянской области — 42,9% (4,3 тыс. человек) и Архангельской — 36,5% (4,4 тыс.).