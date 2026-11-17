Застройщика в Сочи обязали выплатить 55,3 млн рублей за незаконное строительство
Центральный районный суд Сочи взыскал более 55,3 млн руб. с ответчика за самовольное строительство многоквартирного дома в переулке Донском. Деньги поступят в бюджет города в счет возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию. Об этом сообщили в суде.
Как установил суд, на земельном участке в переулке Донском самовольно построили жилой комплекс «Лобода». Его общая площадь составляет 2,8 тыс. кв. м. Здание имеет переменную этажность — восемь и девять этажей — и включает 57 однокомнатных квартир.
При этом первоначальное разрешение на строительство предусматривало возведение семиэтажного дома общей площадью 2,2 тыс. кв. м на 41 квартиру. Срок действия разрешения истек, а построенное здание не соответствует утвержденной проектной документации.
В настоящее время квартиры в жилом комплексе используются гражданами для постоянного проживания.
По данным суда, самовольное строительство увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру Сочи. Для обеспечения потребностей жителей необходимы дополнительные места в детских садах и школах, спортивные объекты и медицинские учреждения.
Согласно экспертному заключению, стоимость создания необходимой социальной инфраструктуры составляет 55,3 млн руб.
Суд удовлетворил требования о возмещении причиненных муниципальному образованию убытков и взыскал с ответчика указанную сумму в пользу городского округа Сочи.