Центральный районный суд Сочи взыскал более 55,3 млн руб. с ответчика за самовольное строительство многоквартирного дома в переулке Донском. Деньги поступят в бюджет города в счет возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию. Об этом сообщили в суде.