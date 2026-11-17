Калужанин Зелинский осужден на три года за призывы бить ракетами по Белгороду
Второй западный окружной военный суд признал 38-летнего жителя Калужской области Рустама Зелинского виновным в призывах к террористической деятельности. По данным следствия, мужчина в мессенджере призывал к нанесению ракетных ударов по Белгороду. За это ему назначили три года колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.
Дело было рассмотрено на выездном заседании в помещении Калужского гарнизонного военного суда. По информации следствия, Рустам Зелинский, «желая выразить свое негативное отношение к проведению специальной военной операции для ее прекращения», в мессенджере Telegram разместил противоправный комментарий на общедоступном канале под публикацией о последствиях ракетного удара в Вышгороде Киевской области в ноябре 2022 года. Действия квалифицировали как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2, до семи лет лишения свободы).
«Зелинский свою вину признал, сообщив, что неправильно изложил свои мысли и не желал призывать кого-либо к совершению разрушительных действий в отношении жителей Белгорода»,— заявили в суде.
Помимо реального срока, суд также назначил фигуранту двухлетний запрет на администрирование сайтов и каналов в интернете. Телефон осужденного конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Белгородский областной суд приговорил местного жителя 1999 года рождения к полутора годам лишения свободы за оправдание действий немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны и призывы к насилию над людьми определенной национальности.