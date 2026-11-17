Дело было рассмотрено на выездном заседании в помещении Калужского гарнизонного военного суда. По информации следствия, Рустам Зелинский, «желая выразить свое негативное отношение к проведению специальной военной операции для ее прекращения», в мессенджере Telegram разместил противоправный комментарий на общедоступном канале под публикацией о последствиях ракетного удара в Вышгороде Киевской области в ноябре 2022 года. Действия квалифицировали как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2, до семи лет лишения свободы).