При этом для многих важна не насыщенная программа, а возможность отдохнуть от повседневных нагрузок. Перезагрузку без активных занятий предпочитают 42% респондентов, столько же заинтересованы в программах для улучшения сна. Каждый пятый уже совмещает путешествия с заботой о здоровье, уделяя внимание режиму сна и питанию или проходя медицинские обследования.