КМВ опередили Сочи, Алтай и Крым в рейтинге оздоровительных направлений
56% россиян хотели бы включить в отпуск программы восстановления после стресса и выгорания, а более двух третей предпочли бы отдых в местах с термальными и природными источниками. Самым востребованным направлением для такой поездки оказались Кавказские Минеральные Воды: их выбрали 52% участников опроса компании «АПРИ», изучившей изменения отпускных привычек жителей страны.
При этом для многих важна не насыщенная программа, а возможность отдохнуть от повседневных нагрузок. Перезагрузку без активных занятий предпочитают 42% респондентов, столько же заинтересованы в программах для улучшения сна. Каждый пятый уже совмещает путешествия с заботой о здоровье, уделяя внимание режиму сна и питанию или проходя медицинские обследования.
Санаторный отдых рассматривают как привычный формат отпуска 80% опрошенных. Из них 26% готовы выбрать такой вариант при условии размещения в современном отеле. Каждый четвертый планирует поездку на оздоровительный курорт в 2027 году. При этом 80% респондентов путешествуют в разные сезоны, а треть стали чаще выбирать короткие поездки.
Кавказские Минеральные Воды опередили Сочи, Алтай и Крым в рейтинге оздоровительных направлений. Впервые посетить регион хотели бы 70% участников опроса. Среди факторов, которые могли бы побудить их чаще приезжать на курорт, респонденты назвали доступные цены (62%), программы восстановления (40%) и удобную дорогу (36%).
Гендиректор «АПРИ» Павел Крутолапов связывает интерес к Кавминводам с возможностью отдыхать и восстанавливать силы в течение всего года. По его словам, развитию этого формата поездок будет способствовать создание современной курортной инфраструктуры.