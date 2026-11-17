Движение из Крыма в сторону Тамани ограничили из-за непогоды
Движение пассажирского транспорта из Крыма в сторону Тамани временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. Сейчас добраться в этом направлении можно только по железной дороге. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ближайшую электричку планируют отправить в период с 16:00 до 16:40. Пассажирам, которые планируют поездку из Крыма в Краснодарский край, рекомендуют учитывать действующие ограничения при выборе транспорта.
Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем 17 ноября не работает. Также ограничено движение пассажирских катеров по маршруту порт Крым — порт Кавказ.
Информация о сроках восстановления работы паромной переправы и пассажирских катеров в сообщении не приводится.