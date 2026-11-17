Власти Кубани обсудили проект новой дороги в обход Новороссийска
В Краснодарском крае обсудили строительство Северного обхода Новороссийска. Заседание рабочей группы по вопросам реализации проекта провел вице-губернатор Евгений Пергун.
Автодорогу планируют построить с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение заключили в июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. Его подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
По словам Евгения Пергуна, новая дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Новороссийска. Сейчас автомобили движутся через город вдоль Черноморского побережья в направлении Кабардинки и Геленджика. Кроме того, Северный обход позволит убрать с наиболее загруженных улиц города транспорт, следующий в морской порт.
«Северный обход позволит вывести за пределы Новороссийска транзитный транспорт, который сегодня движется вдоль Черноморского побережья в направлении Кабардинки и Геленджика. Это вопрос не просто удобства, а качества жизни горожан и устойчивости транспортной системы. Важно, что мы сможем убрать автомобили, следующие в морской порт, с самых перегруженных улиц города»,— отметил вице-губернатор.
Он также добавил, что снижение транспортной нагрузки должно положительно повлиять на экологию, безопасность дорожного движения и мобильность жителей Новороссийска.