«Северный обход позволит вывести за пределы Новороссийска транзитный транспорт, который сегодня движется вдоль Черноморского побережья в направлении Кабардинки и Геленджика. Это вопрос не просто удобства, а качества жизни горожан и устойчивости транспортной системы. Важно, что мы сможем убрать автомобили, следующие в морской порт, с самых перегруженных улиц города»,— отметил вице-губернатор.