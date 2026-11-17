Запрет также касается прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств и оборудования для занятий водными видами спорта. В частности, выходить на воду будет нельзя на гидроциклах, виндсерфингах и сапбордах, а также аналогичных плавсредствах.