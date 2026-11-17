В Новороссийске 18 ноября проведут учения со стрельбами в акватории порта
В акватории морского порта Новороссийск 18 ноября проведут военные учения с практическими стрельбами. Они продлятся с 18:00 до 23:59. В ходе тренировки военнослужащие отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.
Во время учений дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают действия по защите акватории порта от возможных атак с использованием безэкипажных катеров и БПЛА. В рамках тренировки запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации.
Запрет также касается прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств и оборудования для занятий водными видами спорта. В частности, выходить на воду будет нельзя на гидроциклах, виндсерфингах и сапбордах, а также аналогичных плавсредствах.
Ограничения будут действовать в период проведения учений 18 ноября с 18:00 до 23:59. В это время нахождение маломерных судов в акватории морского порта Новороссийск будет запрещено.
Учения организуют дежурные силы Новороссийской военно-морской базы. Основная задача тренировки — отработка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.