Экс-сотрудника МВД оштрафовали за попытку пересечь границу с Абхазией
Бывшего сотрудника МВД из Курской области оштрафовали на 200 тыс. руб. за попытку выехать из России при действующем запрете. Мужчина ранее имел доступ к государственной тайне, поэтому после увольнения из органов внутренних дел ему временно ограничили право на выезд за границу. Приговор вынес Краснодарский краевой суд.
Как установил суд, во время службы в органах внутренних дел подсудимый имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. После увольнения в 2025 году ему запретили выезжать за пределы России до марта 2027 года. О действующем ограничении его уведомили под роспись.
В июле 2025 года бывший сотрудник МВД попытался пересечь государственную границу в направлении Абхазии. Он собирался отправиться туда с туристической целью, однако выехать из страны не смог. Попытку пресекли сотрудники пограничной службы ФСБ России, которые отказали ему в пересечении границы.
Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. Он подтвердил, что знал об ограничении на выезд, но не предполагал, что за попытку пересечь границу наступят такие последствия.
Суд квалифицировал его действия как покушение на выезд из России гражданином, ранее допущенным к государственной тайне, несмотря на установленный запрет. Уголовное дело рассмотрели по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 283.2 УК РФ.
По итогам рассмотрения дела бывшему сотруднику МВД назначили штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.