Экс-сотрудника МВД оштрафовали на 200 тысяч за попытку выехать в Абхазию
Краснодарский краевой суд оштрафовал на 200 тыс. руб. бывшего сотрудника органов внутренних дел из Курской области за попытку выехать из России, несмотря на действовавший запрет. Ранее он имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом сообщили в суде.
В период службы в органах внутренних дел у подсудимого был допуск к государственной тайне. После увольнения в 2025 году его право на выезд за пределы России ограничили до марта 2027 года. О запрете бывшего сотрудника МВД уведомили под роспись.
Несмотря на это, в июле 2025 года он попытался пересечь государственную границу в направлении Абхазии. Поездку он планировал с туристической целью. Однако сотрудники пограничной службы ФСБ России пресекли попытку выезда и отказали ему в пересечении границы.
В суде фигурант дела признал вину. Он пояснил, что знал о действовавшем запрете, но не предполагал, что его действия повлекут такие последствия.
Уголовное дело рассматривал Краснодарский краевой суд. Бывшего сотрудника МВД признали виновным в покушении на выезд из России гражданином, ранее имевшим допуск к государственной тайне, при действующем ограничении на выезд. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 283.2 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.