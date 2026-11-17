«Магнит» выплатил 921,7 млн рублей по облигациям
ПАО «Магнит» исполнило обязательства перед держателями долговых ценных бумаг. Розничная сеть выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-004Р-08, следует из сообщения о существенном факте.
Выплата в размере 921,75 млн рублей (без учета налогов и иных удержаний) была произведена 16 ноября 2026 года. Обязательство исполнено в полном объеме (100%). Доход был начислен по итогам 12-го купонного периода, который длился с 17 октября по 16 ноября 2026 года.
Объем выпуска: 75 000 000 штук. Размер выплаты на одну бумагу: 12,29 рубля.
Ставка купона: исходя из номинала облигации в 1000 рублей, годовая ставка составляет около 12,29%.
Для сравнения, предыдущий купон по этому же выпуску (за период 17.07.2026–16.10.2026) составил ту же сумму — 921,75 млн руб., что свидетельствует о фиксированной ставке купона на весь срок обращения бумаг. В 2025 году компания активно использовала долговой рынок для рефинансирования старых займов и пополнения оборотного капитала на фоне масштабной программы редомициляции и изменения структуры акционеров.
ПАО «Магнит» — одна из ведущих розничных сетей в России.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», «Магнит» расположился на седьмом месте в рейтинге крупнейших по выручке компаний России по версии РБК. Выручка ритейлера составила 3,5 трлн руб. (+15%), чистый убыток — 30,9 млрд руб.
В то же время выручка «Магнита» по МСФО за первое полугодие составила 1,88 трлн руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб. Это на 20,3% больше год к году. По состоянию на 13:20 мск стоимость акций составляет 1850 руб. (+0,60%).