Для сравнения, предыдущий купон по этому же выпуску (за период 17.07.2026–16.10.2026) составил ту же сумму — 921,75 млн руб., что свидетельствует о фиксированной ставке купона на весь срок обращения бумаг. В 2025 году компания активно использовала долговой рынок для рефинансирования старых займов и пополнения оборотного капитала на фоне масштабной программы редомициляции и изменения структуры акционеров.