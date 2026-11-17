Петербург возглавил рейтинг регионов России по минимальному уровню бедности
Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России по минимальному уровню бедности по итогам 2025 года. За чертой бедности в городе находились 3,2% жителей. Об этом 17 ноября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, пишет «Фонтанка».
Второе место в рейтинге разделили Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Москва заняла третью строчку, Ленинградская область — шестую.
По словам господина Зырянова, за последние семь лет уровень бедности в Санкт-Петербурге снизился более чем вдвое — с 6,6% до 3,2%. За этот период из категории малоимущих вышли около 180 тыс. человек.
Глава комитета также выразил уверенность, что по итогам 2026 года Санкт-Петербург сохранит первое место по этому показателю.