В Махачкале, по данным властей, жильем обеспечили 165 детей-сирот. До конца года администрация планирует выдать еще несколько жилищных сертификатов. По словам главы города Джамбулата Салавова, помимо приобретения квартир, в них проводят капитальный ремонт, устанавливают мебель и бытовую технику. Площадь предоставляемого жилья составляет от 38 до 49 кв. м при установленной норме в 33 кв. м. При этом дополнительные квадратные метры предоставляются безвозмездно.