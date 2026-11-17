В Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 17 ноября до вечера 18 ноября ожидаются пятибалльный шторм на море и усиление ветра. Высота волн может достигать 2,5 м, порывы ветра — 18 м/с. Об этом сообщили в администрации курорта.