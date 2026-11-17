В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение на 17 и 18 ноября
В Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 17 ноября до вечера 18 ноября ожидаются пятибалльный шторм на море и усиление ветра. Высота волн может достигать 2,5 м, порывы ветра — 18 м/с. Об этом сообщили в администрации курорта.
По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18:00 17 ноября до 18:00 18 ноября. На побережье будет дуть юго-восточный ветер. Местами его порывы могут достигать 13–18 м/с. Волнение моря составит 4–5 баллов. Высота волн, идущих с юга, ожидается в пределах 1,3–2,5 м.
В связи с ухудшением погоды жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендовали соблюдать меры предосторожности. В частности, им советуют воздержаться от нахождения на пирсах.
Также автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут представлять опасность при сильном ветре.