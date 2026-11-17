Петербург не пропустил зараженные клементины из Марокко в Томскую область
В Большом морском порту Санкт-Петербурга задержали партию клементинов, которую везли из Марокко в Томскую область, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Клементины, как отметили в ведомстве, забраковали по итогам карантинного фитосанитарного контроля. Специалисты нашли в партии личинку насекомого, которое по морфологическим признакам схоже с опасным вредителем.
Образец направили на исследование в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Там подтвердили заражение средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata (Wied.)).
Вся партия клементинов весом 21,6 тонны была запрещена к дальнейшей транспортировке в Томскую область.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал о том, что в Санкт-Петербург и Ленинградскую область с января по 10 ноября ввезли 11,3 тыс. тонн экзотических фруктов — на 70% больше, чем за аналогичный период 2025 года.