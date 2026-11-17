Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали после атак 16 и 17 ноября. Из-за этого временно ограничивали автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем. 17 ноября движение поездов по мосту возобновили. Первый состав Москва—Керчь отправился со станции Тамань в 13:04.