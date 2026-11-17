Системы жизнеобеспечения Запорожской области работают штатно после атак на Крымский мост
Атаки на Крымский мост не повлияли на снабжение Запорожской области. Все системы жизнеобеспечения региона продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава области Евгений Балицкий.
По его словам, меры безопасности на трассе Р-280 «Новороссия» усилены. Балицкий призвал водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и выполнять указания сотрудников ДПС.
«По оперативной обстановке на территории области: снабжение региона не нарушено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме; меры безопасности на трассе Р-280 «Новороссия» усилены»,— написал Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона также сообщил, что по поручению правительства России принимаются меры по упорядочению автомобильного трафика. Он попросил жителей и гостей области учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали после атак 16 и 17 ноября. Из-за этого временно ограничивали автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем. 17 ноября движение поездов по мосту возобновили. Первый состав Москва—Керчь отправился со станции Тамань в 13:04.