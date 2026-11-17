Выставленные активы связаны с проектом мусороперерабатывающего комплекса в симферопольском районе Каменка. В 2017 году власти Крыма одобрили инвестиционный проект, рассчитанный на обработку до 150 тыс. тонн отходов в год. Инвестор обещал вложить в строительство 96 млн руб. и запустить объект к апрелю 2018 года. В январе 2018 года представитель «ЭкоПром Крыма» рассказывал о планах сортировать мусор и обустроить систему сбора свалочного газа и отвода фильтрата. В судебном споре компания позднее указывала, что построила и ввела комплекс в эксплуатацию.