В Крыму выставили на торги обанкротившийся мусорный комплекс за 302 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «ЭкоПром Крым» выставил на публичные торги имущество компании, включая оборудование мусоросортировочного комплекса в Симферополе и право аренды участка площадью 4,1 га. Начальная цена первого лота составляет 301,76 млн руб. Еще за 450 тыс. руб. продают автомобиль Land Rover Discovery 3. Объявление №23533751 опубликовано на Федресурсе 17 ноября 2026 года; торги №72561-ОТПП организует площадка «Новые информационные сервисы». Заявки принимают с 23 ноября 2026 года по 10 мая 2027 года, следует из данных Федресурса.
В крупный лот вошли две сортировочные линии производства белорусской компании «Сифания», оборудование МСС-100000, динамические грохоты, конвейеры, прессы-компакторы, предварительный измельчитель FORUS HB 180E, минипогрузчик CASE SR175B, два ангара для обработки и приема отходов, весы, трансформаторная подстанция и другая инфраструктура. В состав лота также включено право аренды участка площадью 41 060 кв. м. По опубликованным условиям, покупатель должен заплатить всю сумму в течение 30 дней после подписания договора.
Выставленные активы связаны с проектом мусороперерабатывающего комплекса в симферопольском районе Каменка. В 2017 году власти Крыма одобрили инвестиционный проект, рассчитанный на обработку до 150 тыс. тонн отходов в год. Инвестор обещал вложить в строительство 96 млн руб. и запустить объект к апрелю 2018 года. В январе 2018 года представитель «ЭкоПром Крыма» рассказывал о планах сортировать мусор и обустроить систему сбора свалочного газа и отвода фильтрата. В судебном споре компания позднее указывала, что построила и ввела комплекс в эксплуатацию.
Компания вошла в процедуру банкротства после заявления ООО «Крымдорстрой»: в ноябре 2024 года суд ввел наблюдение. В октябре 2025 года Арбитражный суд Республики Крым признал «ЭкоПром Крым» банкротом и открыл конкурсное производство. Среди крупных кредиторов — РНКБ, позднее замененный в споре на Банк ВТБ. Суд включил в реестр обеспеченное залогом требование банка на 271,25 млн руб., в том числе 158,14 млн руб. основного долга, 28,91 млн руб. процентов, 84 млн руб. неустойки и 200 тыс. руб. штрафа. Банк первоначально требовал 345,58 млн руб.; суд снизил заявленную неустойку.
К торгам компанию привели долги и банкротство; продаваемые активы должны пополнить конкурсную массу для расчетов с кредиторами. При этом назначенная стартовая цена — лишь оценка имущества для торгов: фактическую выручку определят спрос и установленное организатором снижение цены в ходе публичного предложения.