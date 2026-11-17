Временно исполняющим полномочия главы Мордовского округа Тамбовской области с 19 ноября назначен Николай Дорофеев «на срок до дня избрания главы округа в установленном порядке и вступления его в должность». Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Господин Дорофеев занимает пост начальника управления по развитию территорий администрации Мордовского округа.