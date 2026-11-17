Николай Дорофеев временно возглавит Мордовский округ Тамбовской области
Временно исполняющим полномочия главы Мордовского округа Тамбовской области с 19 ноября назначен Николай Дорофеев «на срок до дня избрания главы округа в установленном порядке и вступления его в должность». Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Господин Дорофеев занимает пост начальника управления по развитию территорий администрации Мордовского округа.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», с конца июня 2026 года временно исполняющим полномочия главы Мордовского округа являлся Сергей Ковешников. В соответствии с постановлением главы Тамбовской области полномочия господина Ковешникова досрочно прекращаются с 18 ноября в связи с его отставкой по собственному желанию.
В ночь на 25 июня в возрасте 65 лет скончался руководитель администрации Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Он был бессменным главой муниципалитета с 2010 года.