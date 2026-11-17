Власти Петербурга назвали данные о продолжительности жизни закрытой информацией
Данные о продолжительности жизни в Санкт-Петербурге относятся к закрытой информации. Об этом 17 ноября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, пишет «Фонтанка».
Чиновник отвечал на вопрос депутата Госдумы Ирины Ивановой, которая попросила предоставить сведения о продолжительности жизни в городе. «Не могу порадовать»,— отметил господин Зырянов и пояснил, что эти данные не подлежат разглашению.
При этом в своем докладе глава комитета напомнил о целевых показателях национального развития. Согласно им, ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036-му.