На Ставрополье отремонтировали трассу через село Золотаревка
В Ставропольском крае завершили ремонт участка трассы «Ипатово — Золотаревка — Добровольное». Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
На участке в 4 км уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и обновили элементы дорожной инфраструктуры. Власти отмечают, что ремонт должен повысить безопасность движения, в том числе при проезде через село Золотаревка.
Трасса связывает несколько населенных пунктов и обеспечивает выход на крупные транспортные коридоры. В прошлом году на дороге также обустроили освещение в селах Золотаревка и Октябрьское. Протяженность освещенных участков составила 8,2 км.