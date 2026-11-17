В ходе работ специалисты увеличили пропускную способность ЛЭП: заменили почти 5,5 километра неизолированного провода на современный изолированный (СИП) большего сечения. СИП отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к ветровым нагрузкам, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Дополнительную механическую устойчивость ЛЭП обеспечили 177 новых железобетонных опор, установленных взамен деревянных.