«Россети Тюмень» выполнили реновацию сетевого комплекса поселка Майский
«Россети Тюмень» обновили электросетевой комплекс в поселке Майский Абатского муниципального округа Тюменской области. Энергетики заменили пять трансформаторных подстанций и провели реконструкцию девяти воздушных линий электропередачи (ЛЭП). На технические мероприятия компания направила порядка 38 млн рублей.
В ходе работ специалисты увеличили пропускную способность ЛЭП: заменили почти 5,5 километра неизолированного провода на современный изолированный (СИП) большего сечения. СИП отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к ветровым нагрузкам, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Дополнительную механическую устойчивость ЛЭП обеспечили 177 новых железобетонных опор, установленных взамен деревянных.
Для повышения надежности работы питающих центров энергетики заменили ключевое оборудование – трансформаторы. Новые силовые установки в герметичном исполнении обладают улучшенными характеристиками и наивысшим классом энергоэффективности. Современное оборудование российского производства позволяет снизить риски технологических нарушений, что особенно важно зимой.
«Россети Тюмень» непрерывно модернизируют электрические сети, обеспечивающие светом и теплом жилой сектор и социально значимую инфраструктуру Тюменской области. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.
АО «Россети Тюмень»Реклама