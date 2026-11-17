Недострой торгового центра в Севастополе выставили на торги за 25 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Ажур» выставил на открытый аукцион недостроенное здание на улице Александра Косарева, 23 в Севастополе. Начальная цена лота — 25 млн руб. Это объект общественно-торгового центра площадью 3,23 тыс. кв. м, готовый на 43%. Строительство остановили в 2013 году. Торги назначили на 29 декабря, заявки принимают с 23 ноября по 25 декабря. Покупателю предстоит рассчитаться в течение 30 дней после подписания договора, следует из данных Федресурса.
Продажа проходит в рамках банкротства «Ажура». Арбитражный суд Севастополя признал компанию банкротом 21 сентября 2026 года и открыл конкурсное производство. Ранее, в марте, суд ввел в отношении должника наблюдение. По данным реестра компаний, в 2025 году выручка «Ажура» составила 12 тыс. руб., а долг перед бюджетом на 1 октября 2026 года достиг 8,35 млн руб.
История объекта тянется несколько лет. Изначально на участке планировали построить детский сад, затем собственник задумал торговый центр и два высотных здания. В 2019 году «Ажур» заключил инвестиционный договор со специализированным застройщиком «ВИП КЛАСС-Севастополь»: инвестор должен был завершить торговый центр и построить комплекс апартаментов. Однако работы на объекте не возобновились в запланированном объеме. В 2019 году там демонтировали часть конструкций; тогда же стороны спорили о состоянии здания и проведении строительных работ.
Технические проблемы могут существенно повлиять на экономику покупки. По данным извещения, обследование «Южсейсмостроя» в 2018 году выявило необходимость усилить конструкции, но к июлю 2019 года проекта усиления еще не было. Расходы на устранение выявленных к 2022 году несоответствий оценили в 47,6 млн руб. — почти вдвое выше начальной цены лота. Кроме того, в феврале 2026 года суд расторг договор аренды земельного участка, и, согласно описанию торгов, у должника больше нет права аренды земли.
Судебные материалы показывают, что недострой стал и вопросом безопасности. В 2021 году для объекта подготовили документацию по консервации. В марте 2022 года прокуратура проверила состояние площадки, а в июне Севгосстройнадзор выдал «Ажуру» предписание устранить нарушения. В 2025 году Арбитражный суд обязал компанию восстановить меры консервации: оградить площадку двухметровым металлическим забором и закрыть проемы, чтобы ограничить доступ посторонних и снизить риск травм.