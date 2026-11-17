Технические проблемы могут существенно повлиять на экономику покупки. По данным извещения, обследование «Южсейсмостроя» в 2018 году выявило необходимость усилить конструкции, но к июлю 2019 года проекта усиления еще не было. Расходы на устранение выявленных к 2022 году несоответствий оценили в 47,6 млн руб. — почти вдвое выше начальной цены лота. Кроме того, в феврале 2026 года суд расторг договор аренды земельного участка, и, согласно описанию торгов, у должника больше нет права аренды земли.