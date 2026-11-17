Екатерина Реутова стала и. о. вице-премьера Карелии по социальным вопросам
Екатерина Реутова назначена исполняющей обязанности заместителя премьер-министра Карелии по социальным вопросам. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков. К исполнению обязанностей она приступила 17 ноября.
Реутова — заслуженный работник образования Карелии и почетный работник общего образования России. Ее педагогический стаж превышает 30 лет. С 2017 по 2023 год она возглавляла петрозаводскую школу № 8 имени Н. Варламова.
До назначения на новую должность Реутова работала заместителем главы администрации Петрозаводского городского округа. Она курировала вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Предшественницей Реутовой на посту заместителя премьер-министра по социальным вопросам была Лариса Подсадник.