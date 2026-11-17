Инфинити-бассейны, круглосуточные спа-комплексы, детские клубы, рестораны с видом на море, бары и ночной клуб доступны гостям в зависимости от выбранного отеля. Песчаный пляж первой категории открыт для гостей всех отелей курорта. В отдельных отелях работают консьержи и батлеры, а для электромобилей предусмотрены зарядные станции.