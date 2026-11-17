В Махачкале женщину осудили на четыре года за мошенничество с маткапиталом на 32,5 млн рублей
Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за участие в организованной группе, незаконно получавшей сертификаты на материнский капитал. Ущерб Пенсионному (Социальному) фонду России от действий участников схемы превысил 32,5 млн руб., сообщили в прокуратуре Дагестана.
По материалам дела, в 2020 году женщина предоставляла личные документы для оформления фиктивных свидетельств о рождении детей, подыскивала других участниц схемы и сопровождала их в государственные органы и кредитные организации. Там оформлялись документы для получения маткапитала и заключались мнимые договоры займа.
Осужденная признала содействие следствию и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Наказание ей отсрочили до достижения ребенком 14-летнего возраста. Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере.