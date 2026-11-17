По материалам дела, в 2020 году женщина предоставляла личные документы для оформления фиктивных свидетельств о рождении детей, подыскивала других участниц схемы и сопровождала их в государственные органы и кредитные организации. Там оформлялись документы для получения маткапитала и заключались мнимые договоры займа.