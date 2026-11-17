МТС запустила сеть 5G в 16 городах Северо-Запада
МТС развернула сеть пятого поколения в десяти регионах Северо-Западного федерального округа. Связь 5G появилась в 16 городах, в том числе в Петербурге и Всеволожске. Об этом «Ъ Северо-Западу» сообщили в компании.
Сеть работает во всех регионах СЗФО, кроме Ненецкого автономного округа. В Петербурге оператор использует два диапазона — n1 и n79, в остальных городах — n1. Помимо Ленинградской области, 5G доступна в Калининградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, а также в Коми и Карелии.
В сентябре МТС открыла доступ к сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в пяти крупнейших городах России, включая Петербург и Москву. В октябре оператор расширил покрытие на Северо-Западе, подключив к сети еще четыре региона — Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую и Архангельскую области.
По данным компании, больше всего смартфонов с поддержкой 5G среди жителей подключенных городов приходится на Вологду и Мурманск — по 40%. В остальных городах доля таких устройств составляет от 20% до 38%.
В октябре TelecomDaily провело замеры скорости мобильного интернета в пяти городах-миллионниках с доступным 5G. В Петербурге максимальная скорость загрузки в сети МТС достигла 1,18 Гбит/с. По этому показателю город уступил Уфе, где зафиксировали 1,5 Гбит/с, но опередил Москву с результатом 1,16 Гбит/с.