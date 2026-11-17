Сеть работает во всех регионах СЗФО, кроме Ненецкого автономного округа. В Петербурге оператор использует два диапазона — n1 и n79, в остальных городах — n1. Помимо Ленинградской области, 5G доступна в Калининградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, а также в Коми и Карелии.