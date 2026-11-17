В рейтинге банковские продукты ранжированы по величине максимальной эффективной ставки. При наличии у банка двух идентичных вкладов с подходящей под условие эффективной ставкой выбор отдавался продукту с более гибкими условиями для вкладчика, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. При совпадении ставок у продуктов разных банков — они располагаются в рейтинге по названию кредитной организации в алфавитном порядке. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 11 ноября 2026 года. В рейтинге не участвовали вклады, ставка по которым привязана к значению ключевой ставки Банка России.