Ютановский агромеханический техникум имени Ковалевского в Волоконовском районе Белгородской области проводит процедуру закупки у единственного поставщика для капитального ремонта корпусов №2, №4 и №5. Цена контракта не изменилась по сравнению с ранее провалившимися торгами и составляет 502,5 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 17 ноября.