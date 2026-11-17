Капремонт Ютановского техникума в Белгородской области проведут за 503 млн рублей
Ютановский агромеханический техникум имени Ковалевского в Волоконовском районе Белгородской области проводит процедуру закупки у единственного поставщика для капитального ремонта корпусов №2, №4 и №5. Цена контракта не изменилась по сравнению с ранее провалившимися торгами и составляет 502,5 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 17 ноября.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», провести капремонт по техническому заданию требуется до конца 2028 года. Работы будут профинансированы за счет собственных доходов учреждения.
На участие в октябрьских торгах за право капремонта учреждения поступило три заявки, однако комиссия отклонила все предложения из-за несоответствия требованиям. Одну компанию не допустили из-за несоответствия требованиям документации к участнику закупки, а заявки двух других претендентов не прошли отбор из-за нарушений в составе, содержании и оформлении.
Ютановский агромеханический техникум готовит специалистов для агропромышленного комплекса Белгородской области. В учреждении обучают агрономов, зоотехников, трактористов-машинистов, специалистов по техобслуживанию автотранспорта, наладчиков измерительных приборов, а также поваров и кондитеров.