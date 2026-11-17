«ПСБ ранее запустил специальные пакетные предложения для магазинов у дома, супермаркетов, фастфудов и ресторанов. Наши клиенты протестировали их и оценили такой подход: комплексное решение проще и удобнее, чем самостоятельный подбор финансовых и нефинансовых сервисов. Убедившись, что предпринимателям нужны такие пакетные предложения, мы решили дальше развивать продуктовую линейку для МСП из сферы торговли. Мы сформировали готовые пакеты решений под специфику отрасли, учитывая весь спектр потребностей клиентов», — отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.