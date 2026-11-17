По данным Rusprofile, АО «Лискимонтажконструкция» было зарегистрировано в Воронежской области в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стальных фитингов для труб, кроме литых. Уставный капитал составляет 40 млн руб. Управляющая организация — московское АО УК «АК Капитал», собственники которого скрыты. Владельцы воронежского предприятия также не указаны, однако в 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что завод выкупил у основателя Николая Белоконева топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. По итогам 2025 года «Лискимонтажконструкция» получила 8,4 млрд руб. выручки (-34%, годом ранее — 13 млрд руб.) и 1,5 млрд руб. убытка (-316%, 700 млн руб. в 2024-м).