На площадке воронежской «Лискимонтажконструкции» нашли экологические нарушения
Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора нашли экологические нарушения на объекте негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) II категории, который эксплуатирует воронежское АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция»; в 2023 году завод выкупил у основателя Николая Белоконева топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе). Об этом сообщили в ведомстве.
В частности, специалисты обнаружили, что «Лискимонтажконструкция» не актуализировала сведения об объекте НВОС. Также завод нарушал правила накопления отходов, некорректно вел их учет и вносил неполные данные в декларации о воздействии на окружающую среду.
По итогам проверки компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений.
По данным Rusprofile, АО «Лискимонтажконструкция» было зарегистрировано в Воронежской области в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стальных фитингов для труб, кроме литых. Уставный капитал составляет 40 млн руб. Управляющая организация — московское АО УК «АК Капитал», собственники которого скрыты. Владельцы воронежского предприятия также не указаны, однако в 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что завод выкупил у основателя Николая Белоконева топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. По итогам 2025 года «Лискимонтажконструкция» получила 8,4 млрд руб. выручки (-34%, годом ранее — 13 млрд руб.) и 1,5 млрд руб. убытка (-316%, 700 млн руб. в 2024-м).
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росприроднадзор обнаружил нарушения при обращении с ртутьсодержащими лампами и отработанными свинцовыми аккумуляторами на предприятии по производству изделий из проволоки и пружин ООО «Бекарт Липецк». Речь идет о единственной российской структуре бельгийской группы Bekaert.