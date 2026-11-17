По версии следствия, сотрудник таможни собирался получить взятку в размере 2,83 млн руб. через посредника от руководителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был беспрепятственно выпустить задержанный груз, который был помещен на склад временного хранения за нарушение таможенных требований ввоза товаров на территорию РФ.