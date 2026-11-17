В Самаре сотрудник таможни и иностранец обвиняются в получении и передаче взятки на 2,83 млн рублей
В Самаре в зависимости от роли каждого сотрудник таможни и иностранный гражданин обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, сотрудник таможни собирался получить взятку в размере 2,83 млн руб. через посредника от руководителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был беспрепятственно выпустить задержанный груз, который был помещен на склад временного хранения за нарушение таможенных требований ввоза товаров на территорию РФ.
Сотрудника таможни задержали при получении взятки.
Иностранный гражданин заключен под стражу, в отношении сотрудника таможни судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.