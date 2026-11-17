По версии следствия, в октябре 2025 года молодой человек получил задание от неустановленного пользователя мессенджера и согласился помочь в подготовке теракта. Для этого он провел разведку объектов в городе Светлом, сфотографировал и снял их на видео, а затем передал материалы заказчику через мессенджер. За выполненное задание он получил 50 долларов США.