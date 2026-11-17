Жителя Калининградской области обвинили в разведке объектов для подготовки теракта
Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу 19-летнего жителя области, обвиняемого в пособничестве приготовлению к террористическому акту. Об этом сообщил Калининградский областной суд в мессенджере «Макс».
По версии следствия, в октябре 2025 года молодой человек получил задание от неустановленного пользователя мессенджера и согласился помочь в подготовке теракта. Для этого он провел разведку объектов в городе Светлом, сфотографировал и снял их на видео, а затем передал материалы заказчику через мессенджер. За выполненное задание он получил 50 долларов США.
Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. 12 ноября 2026 года его задержали и предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.
В ходатайстве об аресте следователь указал, что обвиняемому вменяется особо тяжкое преступление террористической направленности, за которое предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Кроме того, у молодого человека нет официального источника дохода. По мнению следствия, оставаясь на свободе, он может скрыться, уничтожить следы преступления или оказать давление на свидетелей.
Суд удовлетворил ходатайство и постановил заключить обвиняемого под стражу до 12 января 2027 года. Решение пока не вступило в законную силу.