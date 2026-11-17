На сухопутном маршруте в Крым через Херсонскую область усиливают меры безопасности
На сухопутном маршруте в Республику Крым через Херсонскую область усиливают меры безопасности. К этой работе подключены Минобороны и силовые ведомства. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, атаки на Крымский мост не повлияли на снабжение Херсонской области. Топливо, продукты и другие необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам в обычном режиме и в полном объеме.
Владимир Сальдо также сообщил, что правительство России и власти Крыма контролируют ситуацию вокруг моста. Специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением движения.
Все жизненно важные службы Херсонской области продолжают работать в штатном режиме. Губернатор призвал жителей учитывать обстановку при планировании поездок.