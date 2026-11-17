Все билеты на матч сборных России и Венесуэлы в Краснодаре распроданы
Все билеты на международный матч между сборными России и Венесуэлы в Краснодаре распроданы. Игра состоится сегодня, 17 ноября, в 19:00. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Встреча станет первой в истории противостояния национальных сборных двух стран. Российская команда выйдет на поле в специальной ретроформе, посвященной 100-летию со дня рождения футболиста Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.
Никита Симонян родился в Армавире. Он был лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака», олимпийским чемпионом и автором первого гола сборной СССР на чемпионатах мира. Футболист скончался в прошлом году.
Ранее сообщалось, что работа общественного транспорта в Краснодаре будет усилена в день матча сборных России и Венесуэлы. С 17:00 увеличат интенсивность выхода на линию автобусов по маршрутам №45, 46, 48, 51, 58, 78. На маршрут №46 выйдут автобусы большой вместимости, а на трамвайных маршрутах №1, 2, 3, 20 будет добавлено количество вагонов.