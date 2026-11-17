Ранее сообщалось, что работа общественного транспорта в Краснодаре будет усилена в день матча сборных России и Венесуэлы. С 17:00 увеличат интенсивность выхода на линию автобусов по маршрутам №45, 46, 48, 51, 58, 78. На маршрут №46 выйдут автобусы большой вместимости, а на трамвайных маршрутах №1, 2, 3, 20 будет добавлено количество вагонов.