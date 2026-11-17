По данным следствия, инцидент произошел в 2024 году в Махачкале. Возле магазина на пр. Акушинского один из подозреваемых силой и под угрозой убийства посадил потерпевшего в автомобиль. Вместе с сообщником он вывез его в безлюдное место, где пострадавшего избивали и требовали регулярно передавать деньги.