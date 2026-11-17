Двух жителей Дагестана заподозрили в похищении человека и вымогательстве денег
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении двух жителей республики, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, фигуранты похитили бывшего супруга своей родственницы и требовали от него ежемесячно передавать по 20–30 тыс. руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.
По данным следствия, инцидент произошел в 2024 году в Махачкале. Возле магазина на пр. Акушинского один из подозреваемых силой и под угрозой убийства посадил потерпевшего в автомобиль. Вместе с сообщником он вывез его в безлюдное место, где пострадавшего избивали и требовали регулярно передавать деньги.
В дальнейшем один из фигурантов неоднократно требовал перечислять средства на банковскую карту, угрожая убийством и повторным избиением. В подтверждение угроз потерпевшему направляли видеозапись ранее совершенного насилия.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пострадавший на протяжении длительного времени передавал требуемые деньги.
Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.