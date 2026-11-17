Глава Дагестана утвердил новую структуру республиканского правительства
Глава Дагестана Федор Щукин указом утвердил структуру органов исполнительной власти республики. Согласно документу, председатель правительства региона сохраняет восемь заместителей, среди которых два первых вице-премьера и заместитель, одновременно возглавляющий министерство по национальной политике и делам религий.
Упразднено управление правительства по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района — его функции переданы министерству экономики и территориального развития.
В обновленную структуру вошли правительство республики, администрация главы и правительства, а также 21 министерство — от здравоохранения, финансов и юстиции до туризма и народных художественных промыслов, цифрового развития и энергетики с тарифами.
Отдельными блоками закреплены пять комитетов (по ветеринарии, виноградарству и алкогольному регулированию, госзакупкам, лесному и рыбному хозяйству) и иные органы: постоянное представительство Дагестана при президенте РФ, представительство в Баку, государственная жилищная инспекция и агентство по охране культурного наследия.