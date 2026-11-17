Росприроднадзор насчитал молочному комбинату 8,78 млн ущерба воздуху
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес «Великолукского молочного комбината» претензию. Предприятие должно добровольно возместить 8,78 млн рублей за вред, причинённый атмосферному воздуху.
Нарушения выявили осенью 2026 года во время обязательного профилактического визита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства
Инспекторы установили, что комбинат выбрасывал загрязняющие вещества без комплексного экологического разрешения (КЭР). В атмосферу поступали оксиды азота и углерода, соединения марганца, оксид железа и взвешенные вещества.
Производственный объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Такие предприятия обязаны были получить КЭР до 1 января 2025 года, однако на момент профвизита комбинат документ не оформил и работал без разрешительной документации.
Росприроднадзор рассчитал размер вреда и выставил требование о добровольной компенсации. Если предприятие откажется платить, управление обратится в суд для принудительного взыскания.