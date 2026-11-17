Силовики изъяли из незаконного оборота синтетическое наркотическое средство мефедрон общей массой более 3,3 кг, а также оборудование и химические компоненты. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в организатора нарколаборатории возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).