Сокращения, затронувшие в том числе менеджеров высшего звена, проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных на должность топ-менеджеров. Несмотря на временные ограничения в работе глубоководных терминалов, рабочие места за сотрудниками ЗТКТ и НЗТ планируют сохранить.