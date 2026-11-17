Владелец Новороссийского зернового терминала планирует сократить штат вдвое
Зернотрейдер «Деметра-холдинг» планирует сократить штат вдвое из-за приостановки работы зерновых терминалов на Черном море и назначением новых топ-менеджеров. Холдинг является владельцем Новороссийского зернового терминала (100%), Новороссийского комбината хлебопродуктов (35,3%) и Зернового терминального комплекса Тамань (50%) в Краснодарском крае. Об этом пишут «Ведомости».
Сокращения, затронувшие в том числе менеджеров высшего звена, проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных на должность топ-менеджеров. Несмотря на временные ограничения в работе глубоководных терминалов, рабочие места за сотрудниками ЗТКТ и НЗТ планируют сохранить.
Ранее сообщалось, что в августе этого года в результате очередной атаки БПЛА пострадала инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов. В результате этого отгрузку временно приостановили.