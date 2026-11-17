В Оренбуржье автомобильный транспорт переводят на природный газ
Правительство Оренбургской области совместно с ПАО «Газпром» принимает меры по развитию газомоторного топлива. Автомобильный транспорт в регионе переводят на природный газ, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
В ведомстве отмечают, что в этом году автобусный парк пополнился 19 автобусами, работающими на компримированном природном газе. Регион подал заявку на получение федеральной субсидии, чтобы приобрести еще 32 автобуса на газомоторном топливе в 2027 году. В 2025 году для Оренбурга приобрели 80 таких единиц техники и 10 для Медногорска.
Совместно с муниципалитетами и федеральными ведомствами прорабатываются возможности перевода ведомственных и корпоративных автопарков на природный газ.
В качестве дополнительного стимула для перевода транспорта на природный газ стал областной закон «О транспортном налоге», который вступил в силу с начала 2026 года. Изменения предусматривают полное освобождение от транспортного налога владельцев автобусов, используемых для пассажирских перевозок, а также владельцев транспортных средств, выпущенных не ранее 2026 года, которые работают на газомоторном топливе.
По данным ГИБДД, на начало этого года в Оренбуржье было зарегистрировано около 1,6 тыс. автомобилей на природном газе.