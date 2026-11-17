В ведомстве отмечают, что в этом году автобусный парк пополнился 19 автобусами, работающими на компримированном природном газе. Регион подал заявку на получение федеральной субсидии, чтобы приобрести еще 32 автобуса на газомоторном топливе в 2027 году. В 2025 году для Оренбурга приобрели 80 таких единиц техники и 10 для Медногорска.